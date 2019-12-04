ВТБ в Красноярске провел первую в России сделку по VR-ипотеке

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-04T08:02:54+03:00

ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека. Сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска

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Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру, планировку и возможный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который расскажет о квартире и об условиях ипотечного кредитования.

В рамках сделки заемщик, находясь в Красноярске, выбрал квартиру в ЖК «Философия на Московской» и приобрел ее у компании «Петербургская Недвижимость», одного из ключевых партнеров ВТБ в Ленинградской области.

В банке отмечают, что VR-ипотека значительно упрощает выбор объекта недвижимости. Заемщик может определиться с покупкой квартиры и приобрести ее, не выезжая для оформления документов в другой город. При этом ВТБ предлагает ипотечный кредит без комиссии за проведение территориально-распределительных сделок.

«Жители края, которые принимают решение о покупке квартир в других регионах, обращают внимание прежде всего на объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи – на них приходится около 80% межрегиональных сделок. Мы рады, что Красноярск стал не только одним из первых городов, где был запущен новый сервис, но и тем местом, где прошла первая в России сделка поVR-ипотеке», - рассказала управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.

VR-ипотека ВТБ в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге.

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