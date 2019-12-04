2019-12-04T05:59:35+03:00
Общество

На трассе Красноярск – Енисейск установили новый дорожный демпфер

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На трассе Красноярск – Енисейск установили новый дорожный демпфер. Фото: "КрУДор"На трассе Красноярск – Енисейск установили новый дорожный демпфер. Фото: "КрУДор"
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На трассе КрасноярскЕнисейск, в районе пересечения с глубоким обходом краевого центра, установили новый дорожный демпфер. В пресс-службе КрУДора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это сооружение поможет снизить уровень аварийных последствий при наезде транспортного средства на массивные препятствия и сооружения.

Состоит демпфер из упругих и эластичных сегментов. Когда автомобиль наезжает на него, сегменты поглощают большую энергию удара, при этом сохраняют автомобиль, а главное – здоровье водителя и пассажиров. Место, где его нужно установить, определили дорожные службы: именно на этой развязке зафиксировано значительное число наездов автомобилей на препятствие.

Добавим, что конструкция разработана российскими производителями, она значительно экономичнее в установке и обслуживании и рассчитана на скорость столкновения до 80 км/ч. Этот образец от поставщика бесплатный. Если демпфер хорошо покажет себя, будет приобретено еще несколько таких конструкций для аварийных участков трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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