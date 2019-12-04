В Туве подросток «заминировал» школу, чтобы сорвать экзамен по ПДД

СЕГОДНЯ 05:44 2019-12-04T05:44:24+03:00

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В столице Тувы, городе Кызыле, 17-летний подросток решил сорвать экзамен по теоретической части Правил дорожного движения. Сразу скажем, что произошло это в мае в одном из техникумов города. Молодой человек воспользовался факсом и электронной почтой и направил сообщение о том, что учебное заведение заминировано. Задумка удалась: экзамен отменили, всех из здания эвакуировали и силовики с собаками долго осматривали все помещения.

Вычислить злоумышленника для сотрудников ФСБ не составило большого труда. Вскоре лже-минера задержали и передали следователям полиции, которые завели уголовное дело. В ходе следствия и на суде студент свою вину по всем пунктам признал полностью. Судья учел его чистосердечное раскаяние, поэтому вынес довольно щадящее наказание: три года лишения свободы условно и затем испытательный срок еще на два года. За это время он уже завершит обучение, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU