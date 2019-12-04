В Красноярске в четырех районах ограничили подачу тепла в квартиры

СЕГОДНЯ 05:27 2019-12-04T06:09:26+03:00

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Сегодня днем, 4 декабря, с 8 до 18 часов, будет ограничена подача тепла в квартирах, а также детских садах и школах сразу в четырех районах Красноярска. Сюда попали Центральный, Октябрьский, Кировский и Свердловский районы. Причины – внеплановый ремонт на теплотрассе. Энергетики обнаружили свищ, который необходимо срочно устранить, пока позволяет погода.

В пресс-службе СГК уточнили, что тепло и горячая вода будут подаваться жителям по временным схемам со снижением параметров температуры и давления. В домах, где схема водоснабжения закрытая, горячая вода может отсутствовать полностью. Уточнить это можно в своей УК или ТСЖ. Есть и телефон горячей линии, по которому можно узнать оперативную информацию: 274-49-01.

Горожанам советуют закрыть все форточки дома, чтобы не выстудить помещения. Тепло вернется, как только ремонтные работы будут завершены.

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ИСТОЧНИК KP.RU