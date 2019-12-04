В Красноярске водители двух маршруток устроили разборки в стиле 90-х
В Красноярске водители двух маршруток устроили разборки в стиле 90-х годов. Очевидцами стали пассажиры. А произошло все накануне в 18:15 на остановке «Гастроном» на улице Академика Киренского в Октябрьском районе.
В Красноярске водители двух маршруток устроили разборки в стиле 90-х.
Что не поделили между собой водители 63 и 83 маршрута, пока неизвестно. Оба только что выехали с конечной остановки, из Академгородка. На остановке водитель из 83-го вышел с куском железной трубы, подошел к автобусу конкурента и разбил ему боковое стекло в салоне, не обращая внимания на то, что внутри находились пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал, сообщает «ТВК Красноярск».
Разумеется, продолжать работу с разбитым окном 63-й автобус не мог. Пассажирам вернули деньги за проезд, они вышли на остановке и стали ждать другой транспорт. Остался на месте и агрессивный конкурент. Оба включили аварийку и стали ждать полицию.
В департаменте транспорта пообещали разобраться с инцидентом.
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ИСТОЧНИК KP.RU