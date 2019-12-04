СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-04T04:12:12+03:00

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Крупный канал поставки наркотиков пресекли полицейские Красноярского края. Организовал его 47-летний житель Сосновоборска. Запрещенное вещество поступало к нему из Республики Хакасия, затем он продавал его, в том числе в Красноярске.

Наркополицейские некоторое время наблюдали за подозреваемым и, наконец, задержали его. Операцию по захвату проводили с помощью бойцов отряда специального назначения «Гром» краевого наркоконтроля. Мужчина ехал в своей «Шкоде» в Емельяновском районе, когда его остановили и обыскали – под сиденьем нашли целый пакет гашиша.

Кроме того при обыске квартиры прямо в морозильной камере обнаружили еще пакеты с наркотиками, уже расфасованные и готовые к продаже. Общее количество изъятых наркотиков составило более 750 граммов. По предварительной оценке, их стоимость на черном рынке могла составить около 1 миллиона рублей.

Уголовное дело завели по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе краевой полиции, максимальное наказание по этой статье – до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU