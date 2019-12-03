Строители ферросплавного завода в Красноярске снова проиграли в суде

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-03T14:57:47+03:00

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Инвесторы строительства ферросплавного завода в Красноярске опять уступили в суде. Они собирались взыскать с правительства края 23,5 миллиардов рублей, но не получилось, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Напомним, это уже третья попытка «ЧЕК-СУ.ВК» вернуть деньги, и снова безуспешная. Компания намеревалась построить ферросплавный завод на территории Емельяновского района. Был подписан соответствующий договор с краевым властями, отмечается в иске. Так что ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» взяло в кредит у банка 18,8 миллиардов рублей, а также вложило свои средства.

Однако против возведения завода активно выступили красноярцы. Тогда в правительстве решили: предприятия не будет. Соглашение с компанией было разорвано. В 2017-м ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» обратилось в суд, требуя взыскать 23,5 миллиардов рублей (в том же году его признали банкротом), однако получило отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU