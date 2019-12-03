Трехлетняя всероссийская выставка «Книга Севера» завершается в Норильске

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-03T14:44:54+03:00

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Межмузейный проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» компании «Норникель» стартовал в начале 2017 года и завершается в Норильске в середине декабря.

- Предприятия компании «Норникель» расположены на северных территориях, которые богаты не только своими природными ископаемыми, но и широким культурным и историческим наследием. Благодаря этому проекту мы актуализируем этот исторический пласт на территории, - пояснила Марина Птица, руководитель направления Центра имиджевых проектов Департамента общественных связей ЗФ «Норникеля».

За три года жители девяти регионов страны увидели ценнейшие артефакты из музейных фондов, многие из которых были представлены впервые, неизвестные архивные документы, книжные раритеты и произведения народного творчества. Выставки уже прошли в Новгороде, Выборге, Перми, Омске, Мурманске, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге. Было выпущено девять (по числу выставок) томов великолепно иллюстрированной и увлекательно написанной «Музейной энциклопедии Севера». Норильск – финальная точка огромного творческого марафона, здесь будут собраны все эти 9 изданий.

На последней выставке «Книга Севера» в Норильске будет представлено более 300 экспонатов, это уникальные артефакты: новгородские берестяные грамоты, долганские и ненецкие реликвии, экспонаты музеев предприятий «Норникеля» и многое другое.

Выставка разделена на три больших раздела: освоение Севера русскими и иностранными путешественниками, быт и культура коренных народов Севера, история освоения и развития Норильского промышленного района. Также будет зона виртуальной реальности, где можно будет рассмотреть панорамы знаковых для Норильска мест в VR-очках.

- Будет на выставке и раздел «Норильск возможного будущего», куда попали пока нереализованные проекты. Всегда интересно посмотреть, как мы будем жить через 10-20 лет, - рассказала Елена Коваленко, ведущий библиотекарь МБУ «Централизованный библиотечная система» г. Норильск.

Специально для этой выставки изменены залы библиотеки, они превращены в выставочные залы с собственным цветовым и световым оформлением.

Где и когда

Норильская публичная библиотека

С 13 декабря по 13 февраля

Ежедневно с 9.00 до 19.00, выходной день – воскресенье.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU