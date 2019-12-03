СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-03T14:25:17+03:00

Четыре пустующих участка в Красноярске отдали под строительство офисов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Четыре участка в Красноярске расторгованы под постройку офисов и складов. В итоге в бюджет поступило больше семи миллионов рублей, пояснили в пресс-службе мэрии.

Два самых крупных лота (каждый свыше миллиона) - на пересечении улиц Хмельницкого и Тамбовской, это 17 810 квадратных метров, и на 2-й Брянской, это 4 752 квадратных метра, вызвали большой интерес участников аукциона. Теперь на обеих площадках возведут погрузочные терминалы, комплексы зданий хозяйственного назначения.

Еще на одном участке площадью в 1412 квадратных метров на улице 60 лет Октября будут теперь складские помещения. И на последнем – в переулке Телевизорный – построят офисное здание (это 1129 квадратов).

Очередные торги назначены на 13 декабря. Будут представлены еще четыре участка под коммерческую застройку. Заявки принимаются до 9 декабря.

КОНКРЕТНО

Подробную информацию о проведении аукционов участники могут получить на сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном ресурсе администрации города www.admkrsk.ru и на информационном сайте департамента муниципального имущества в разделе «Аукционы». Телефон для справок: 226-17-98.

ИСТОЧНИК KP.RU