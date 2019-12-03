В Красноярске пройдет первая Рождественская ярмарка

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-03T12:55:26+03:00

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В Красноярске в выставочно-деловом центре «Сибирь» с 11 по 15 декабря пройдет «Рождественская ярмарка» – одна из крупнейших в Сибири и первая в нашем городе. Именно она неизменно дает старт всем предновогодним ярмаркам Красноярска.

Под одной крышей соберутся более 200 хендмейд-мастеров из 4-х стран и более чем 40 городов России. Такого разнообразия уникальных подарков ручной работы красноярцы, пожалуй, не найдут ни в одном другом месте!

Что купить?

Выбор подарков огромен: от фигурного мыла ручной работы до трендовых свитеров с оленями. Также можно найти удивительные авторские игрушки и детские подарки. Для украшения дома – ёлки, свечи, рождественские венки, сказочные букеты, декоративные фонарики, заснеженные домики, эксклюзивные ёлочные игрушки. Чтобы блистать в новогоднюю ночь, на ярмарке представят модную дизайнерскую одежду, авторскую бижутерию и аксессуары, меховые изделия, украшения с эвенкийской вышивкой и красивые вязаные вещи от сибирских мастериц.

Накрываем на стол!

Большую площадку на ярмарке отведут для продуктовых лавок: горожане смогут заранее купить вкуснейшие продукты и напитки к праздничному столу. Красная икра, свежемороженая рыба, морские и мясные деликатесы, фермерские колбасы и сыры, ароматные восточные специи и пряности, настоящие абхазские мандарины, кубанские сладости и крымские вина – всё это и многое другое будет представлено в нарядных ярмарочных павильонах. Кроме того, гостей ждут дегустации рождественских сладостей, ароматный свежесваренный кофе, сахарная вата, мороженое, горячая кукуруза, настоящий узбекский плов – голодным никто не уйдет!

Для детей

Маленьких посетителей ярмарки приглашают в резиденцию Деда Мороза: каждый день с 11:00 до 18:00 он будет принимать гостей, слушать стихотворения и дарить гостинцы. Рядом будет работать почта Деда Мороза, где можно отправить письмо со своими сокровенными желаниями.

В программе: бесплатные спектакли от Красноярского театра кукол, а также развлекательные интерактивные шоу, сказочные представления, выступления аниматоров, семейные игры и квесты. И одно из самых ярких событий – конкурс детских новогодних костюмов «Ах, карнавал!»

Рождественский зоопарк

На ярмарке будет настоящий живой уголок, где можно под присмотром специалистов погладить и покормить животных, а также сфотографироваться с ними в уютной новогодней фотозоне. На ярмарку привезут пони, лошадку, собаку-лайку, пушистых кроликов, енота, змею, мадагаскарских тараканов и белую крысу Снежинку – символ наступающего 2020 года.

Добрые дела

Во второй раз в рамках «Рождественской ярмарки» пройдет благотворительная акция «Теплые руки» по сбору детских зимних вещей. Вся собранная красноярцами одежда (носочки, варежки, свитера, шапки и т.д.) будет передана в детские учреждения и интернаты города. Акция проводится совместно с фондом «Счастливые дети» и волонтерским проектом «Мастерская добра».

КОНКРЕТНО

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, улица Авиаторов, 19).

Время работы:

11 – 14 декабря с 10:00 до 19:00

15 декабря с 10:00 до 17:00

Стоимость билета:

11, 12, 13 декабря - 100 рублей

14, 15 декабря - 200 рублей

Дети до 7 лет - бесплатно

ИСТОЧНИК KP.RU