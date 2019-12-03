2019-12-03T12:15:35+03:00
Происшествия

Двое мужчин шагнули под колеса поезда в Красноярске

Машинисты подавали сигналы, применили экстренное торможение, но…
Ася ЖУКОВА
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Двое мужчин шагнули под колеса поезда в Красноярске.Двое мужчин шагнули под колеса поезда в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске поезда насмерть сбили двоих мужчин. Обе трагедии случились в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Первая – на перегоне Базаиха – Красноярск Восточный. 27-летний мужчина шел через железнодорожные пути, разговаривая по телефону. И не заметил, как приближается поезд МоскваЧита. Машинист подавал предупреждающие сигналы, но пешеход их не услышал, увлекшись беседой.

Вечером того же дня в районе перегона Злобино – Базаиха мужчина 47 лет попытался перейти пути перед приближающимся составом Владивосток – Москва, который несся на скорости больше 100 километров в час. Экстренное торможение ничего не дало, в результате наезда мужчина погиб.

Напомним, переход железнодорожных путей в неположенном месте может стоить вам жизни, говорят сотрудники транспортной полиции. Так что правилами лучше не пренебрегать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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