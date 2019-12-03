2019-12-03T08:55:34+03:00
Общество

Онкологи Красноярска стали удалять опухоли кишечника без разрезов

Толчок к обновлению тактики лечения дала стажировка в немецких клиниках [фото]
Ася ЖУКОВА
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Онкологи Красноярска стали удалять опухоли кишечника без разрезов. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.Онкологи Красноярска стали удалять опухоли кишечника без разрезов. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.
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Красноярские хирурги начали удалять опухоли кишечника у пациентов без больших разрезов. Новые методы лечения освоили врачи краевого онкодиспансера после стажировки в Германии, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

До этого такие операции в крае еще никто не делал. Первая – колопроктэктомия (полное удаление прямой и толстой кишки)

- Впервые в регионе мы провели ее полностью лапароскопически, - уточнил врач-онколог Владимир Беляев. - Вместо сорокасантиметрового рубца разрез у пациента всего пять сантиметров. Мужчину выписали на пятый день после операции, не было никаких осложнений.

И вторая - реконструктивная. Раньше пациенту с диагнозом рак толстой кишки удалили участок с патологией и вывели колостому. А после восстановления специалисты сделали операцию по реконструкции толстой кишки. Тоже – через небольшой разрез. Сейчас мужчина уже дома, выписали на седьмые сутки, с ним все в порядке.

- Подобные операции зачастую занимают у хирургов больше времени, чем открытые, но пациенты переносят их гораздо лучше, - говорят в клинике. – К тому же они имеют множество плюсов: минимум осложнений и медикаментов, хороший косметический эффект, более быстрое восстановление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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