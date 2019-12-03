СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-03T08:58:16+03:00

В Красноярском крае предприниматель нарубил леса себе на уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Предприниматель из Канска Красноярского края нарубил леса на 9 миллионов, а заодно на уголовное дело. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Бородинский».

Как выяснили полицейские, 66-летний мужчина почти год – с сентября 2017-го по август 2018-го – незаконно валил лес в Рыбинском районе. В итоге добыл больше 1700 кубометров древесины.

Заготовленные материалы сбывал на складе одной из организаций, занимающихся оптовой торговлей. Таким образом, сумма причиненного государству ущерба составила более 9 миллионов рублей.

В конце концов, на заготовителя вышли полицейские. было заведено уголовное дело по признакам статьи «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU