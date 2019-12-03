2019-12-03T07:36:39+03:00
Общество

Красноярские хирурги вернули бесплодной женщине шанс стать мамой

Провели уникальную операцию [фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярские хирурги вернули бесплодной женщине шанс стать мамой. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения края.Красноярские хирурги вернули бесплодной женщине шанс стать мамой. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения края.
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В Красноярске хирурги вернули бесплодной женщине шанс стать матерью. Об этом случае рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.

К врачам Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России обратилась молодая женщина из Иркутской области. Ранее ей поставили диагноз - аденомиоз матки (это когда эндометрий, постепенно разрастается и поражает мышечную ткань органа). В итоге строение матки меняется, и забеременеть проблематично. К тому же пациенток с таким недугом преследуют сильные боли. Зачастую их жизнь полностью меняется.

Чтобы помочь женщине, врачи ФМБА провели уникальную операцию по методике японского профессора Хисао Осада. Иссекли избыточные ткани, из лоскутов сшили новый орган. И таким образом реконструировали тело матки.

- Для многих пациенток это единственный шанс стать мамой, - отметил заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии КрасГМУ Виталий Цхай, руководивший операцией.

В течение года женщина будет проходить реабилитацию. А потом сможет планировать беременность.

КОНКРЕТНО

Операции по японской методике впервые провели в Красноярске в 2012-м году. Раньше делали только в КрасГМУ, а теперь они доступны и в ФМБА.

- К нам могут обратиться все жители России с подобными заболеваниями клиники для проведения хирургического вмешательства, - подтвердил директор центра здоровья супружеской пары ФНСКЦ ФМБА России Алексей Полстяной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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