Конкурс Follow Up Siberia, объявленный за год до универсиады в Красноярске, продолжится «Полярной ночью»

СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-03T06:56:54+03:00

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FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов приехали в Красноярск на Универсиаду и поделились со своими подписчиками впечатлениями, разрушая стереотип о Сибири как о далеком и недружелюбном регионе.

Проект FusioNNow идет дальше, его основная цель — обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Заполярья

Так, с 9 по 12 декабря на Кольский полуостров в Polar Night Tour поедут победители второго тура международного конкурса FusioNNow - художники, путешественники, известные люди из 5 стран мира – Япония, Австралия, Италия, Дания, Россия.

Polar Night Tour пройдет в небольшом посёлке Никель на границе с Норвегией, где находится самая северная арт-резиденция, созданная энтузиастами при поддержке средств грантовой программы компании «Норникель». Дважды в год арт-резиденция принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов, художественных произведений, выставок, презентаций, театральных постановок или мастерских.

Участники Polar Night Tour поделятся своими знаниями и творчеством с жителями Никеля в формате мастер-классов и творческих встреч. Японский художник Юкио Кондо обучит древнейшей японской технике живописи нихонга, музыкант Монга Мукаса познакомит школьников не только с австралийским, но и африканским (конголезским) звучанием музыки, медиа-архитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли вместе с тинейджерами создаст световые проекции самых узнаваемых в поселке зданий.

Кроме насыщенной программы в Никеле, участники тура проведут целый день в заповеднике Пасвик, где недавно при поддержке «Норникеля» открылся визит-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU