2019-12-03T05:56:23+03:00
Дом. Семья

Щеглов с уникальной внешностью заметили в Красноярском крае

Это произошло в нацпарке «Шушенский бор» [фото]
Ася ЖУКОВА
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Щеглов с уникальной внешностью заметили в Красноярском крае. Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".Щеглов с уникальной внешностью заметили в Красноярском крае. Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".
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Необычные щеглы попали на камеру в Красноярском крае. Птиц с уникальной внешностью сфотографировала сотрудница нацпарка «Шушенский бор» Элинор Пэйт.

Поясним: парк состоит из двух лесничеств, равнинного и горного, расстояние между которыми 72 километра. Так вот в горном обитает седоголовый щегол, а в равнинном – черноголовый.

Ученые выдвигают гипотезы, откуда появились такие птицы. Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".

Ученые выдвигают гипотезы, откуда появились такие птицы. Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".

И вдруг во втором лесничестве заметили стайку необычных птиц. Они сочетают в себе признаки и тех, и других щеглов. То есть полоска на шее есть, но не черная, как обычно, а серого цвета. Вдобавок почти белые щечки.

Ученые склоняются к тому, что появление «нарядных» щеглов – это результат скрещивания двух близких видов. Однако существует и другая версия. По мысли орнитолога Игоря Фефелова, причиной уникальной внешности могло стать недоразвитие птиц.

Осень была затяжной, так что линька у молодых щеглов приостановилась – до весны, считает исследователь. А с наступлением тепла птицы могут принять привычный для черноголовых щеглов вид. Но это, повторимся, пока только гипотеза. Весенние наблюдения помогут подтвердить или опровергнуть предположение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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