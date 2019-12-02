Жители таежного поселка на юге Красноярского края пожаловались на золотодобывающую компанию

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-02T17:38:35+03:00

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Жители поселка Таяты из Каратузского района пожаловались в министерство экологии и рационального землепользования на золотодобывающую компанию. На основании этой жалобы специалисты минэкологии выехали на юг Красноярского края с проверкой. Взяли пробы воды в реках.

Анализ показал превышения нормативов ПДК по меди на реке Нижние Таяты в 18 раз, на реке Казыр – в 3,6 раза, на реке Верхние Таяты – в 21 раз, а также в 1,61 раза по железу. Кроме того, обнаружили, что старатели самовольно отвели русло ручья Дремучки в Курагинском районе.

В результате проверки документации компании «Енисей Золото» и вовсе выяснилось, что добыча золота на некоторых участках ведется незаконно. За это компания может лишиться лицензии на добычу полезных ископаемых.

- Благодаря сообщениям местных жителей мы выявили значительные нарушения природоохранного законодательства со стороны организации. Теперь предприятию грозит штраф до 350 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток, – рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк

ИСТОЧНИК KP.RU