СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-02T17:19:44+03:00

В Красноярском крае 6-летнему ребенку выдернули не тот зуб Фото: Мария ЛЕНЦ

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Случаем, который произошел в Ирбейской районной больнице, разбиралась прокуратура. По заявлению родителей 6-летнего мальчика здесь была проведена проверка качества оказания медицинской помощи. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности был привлечен врач, допустивший врачебную ошибку.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что ребенка привели к врачу-стоматологу удалить временный молочный зуб, который мешал росту нового, постоянного зуба. Однако медик вместе с разрушенным зубом удалил и зачаток будущего коренного.

Эксперты медицинского страхового общества «Надежда» пришли к выводу, что в будущем у ребенка произойдет косметологический дефект и для его исправления понадобятся финансовые затраты. Правда, каким образом будут устранены нарушения, допущенные медиком, в прокуратуре не уточнили. Можно предположить, что пациенту в будущем придется устанавливать имплант за счет средств медучреждения

ИСТОЧНИК KP.RU