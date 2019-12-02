2019-12-02T15:29:34+03:00
Общество

В ноябре в Красноярском перинатальном центре родился 321 малыш

Мальчишек больше, чем девчонок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В ноябре в Красноярском перинатальном центре родился 321 малышВ ноябре в Красноярском перинатальном центре родился 321 малышФото: Мария ЛЕНЦ
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В ноябре в Красноярском перинатальном центре родился 321 малыш. Это на 22 малыша больше, чем в октябре. А по раскладу снова парни опережают по количеству девчонок. На этот раз 165 детей мужского пола и 156 – женского. Двойняшек – 14 пар. Тройняшек – ни одной. Самым маленьким ребенком ноября стал мальчик - его вес при рождении 490 граммов. Самый большой – тоже мальчик, его вес 4490 граммов.

С открытием в Красноярске перинатального центра на базе краевой детской больницы в 2011 году врачи получили возможность оказывать более качественную и высокотехнологичную помощь женщинам и детям. Теперь это трехуровневая система. О здоровье мам и будущих малышей начинаются заботиться еще задолго до рождения. А в случае врожденных пороков операции проводятся в первые же часы жизни.

Добавим, что Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства – это крупнейшее профильное учреждение здравоохранения края. Помимо него в регионе работают Ачинский перинатальный центр и Норильский перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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