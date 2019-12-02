Министр сельского хозяйства Хакасии попал в ДТП в Кемеровской области

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-02T15:14:01+03:00

Вместе с ним в автомобиле находились еще три человека

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Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Кемеровской области. Информацию подтвердили в пресс-службе республиканского правительства и уточнили: авария произошла в минувшую пятницу, 29 декабря.

Всего в служебном автомобиле находились четыре человека. Водитель пытался уйти от лобового столкновения с грузовиком, который вылетел на встречную полосу. Автомобиль оказался на обочине. Травмы получили два человека – министр Сергей Труфанов и начальник отдела развития животноводства министерства Евгений Швайгерт. У них проблемы с позвоночником. Обоих доставили сначала в ближайшую больницу, в город Топки, затем перевели в областную больницу, в Кемерово. Состояние обоих стабильное.

Планировалось, что к вечеру сегодняшнего дня, 2 декабря, их доставят вертолетом санитарной авиации в Абакан, в республиканскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU