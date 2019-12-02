2019-12-02T15:14:01+03:00
Происшествия

Министр сельского хозяйства Хакасии попал в ДТП в Кемеровской области

Вместе с ним в автомобиле находились еще три человека
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Министр сельского хозяйства Хакасии попал в ДТП в Кемеровской области. Фото: пресс-служба ХакасииМинистр сельского хозяйства Хакасии попал в ДТП в Кемеровской области. Фото: пресс-служба Хакасии
Изменить размер текста:

Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Кемеровской области. Информацию подтвердили в пресс-службе республиканского правительства и уточнили: авария произошла в минувшую пятницу, 29 декабря.

Всего в служебном автомобиле находились четыре человека. Водитель пытался уйти от лобового столкновения с грузовиком, который вылетел на встречную полосу. Автомобиль оказался на обочине. Травмы получили два человека – министр Сергей Труфанов и начальник отдела развития животноводства министерства Евгений Швайгерт. У них проблемы с позвоночником. Обоих доставили сначала в ближайшую больницу, в город Топки, затем перевели в областную больницу, в Кемерово. Состояние обоих стабильное.

Планировалось, что к вечеру сегодняшнего дня, 2 декабря, их доставят вертолетом санитарной авиации в Абакан, в республиканскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю девушку
В ноябре в Красноярском перинатальном центре родился 321 малыш
Мэр Красноярска возглавил Палату городов – центров субъектов РФ
В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки
В Красноярском крае пропаном взорвали банкомат и унесли более миллиона рублей
В Октябрьском районе Красноярска откроют 87 елок
В Хакасии столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие
В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы
Владельца красноярской строительной компании «Реставрация» признали банкротом
Семь раз упал на нож: в Красноярске пострадавший заступился за ранившего его брата
Под Красноярском рэкетиры перекрыли съезд с федеральной трассы
В Красноярске фальшивый внук получил от бабушки в наследство 2,5 миллиона рублей
В Красноярском крае мать-одиночку посадили на 7 лет за сбыт наркотиков
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
В Красноярском крае пять лет ищут двух пропавших в тайге мужчин
На должность главы Абакана зарегистрировались 4 кандидата
В Красноярске обманутые дольщики СК «Реставрации» получат больше, чем вложили
В Хакасии водитель поменял госномера на глазах у инспекторов ГИБДД
34 автомобиля сгорели за месяц в Красноярском крае
От удара полетели искры. Опубликовано шокирующее видео ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Аномальное тепло ждет Красноярск в начале зимы
Не доставайся же ты никому! В Солнечном обиженные рабочие отомстили заказчику за неуплату
45-градусные морозы накроют Красноярский край с понедельника
Ради компенсации за БАДы красноярская пенсионерка отдала 400 тысяч рублей
Пешеходный мост через Николаевский проспект в Красноярске установлен
«Орел и решка» в Хакасии откроет, где спрятаны тайники с 500 долларами
Инновации они такие. Розовый каток залили для детей в Красноярском крае
Ничего святого. Мужчина помог бабушке донести тяжелую сумку и вытащил всю пенсию