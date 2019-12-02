2019-12-02T14:32:46+03:00
Общество

Мэр Красноярска возглавил Палату городов – центров субъектов РФ

Это шаг для развития местного самоуправления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэр Красноярска возглавил Палату городов – центров субъектов РФМэр Красноярска возглавил Палату городов – центров субъектов РФФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин был избран председателем Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации. Такое решение было принято президиумом Общероссийского конгресса муниципальных образований, сообщает газета «Городские новости».

По словам Сергея Еремина, для него работа в Палате – это, в первую очередь, возможность найти единую позицию по целому ряду вопросов муниципального развития. Которую затем можно будет представить на федеральном уровне.

- Это большая командная работа, цель которой – совершенствование федерального законодательства в части развития крупных городов и улучшение качества жизни горожан, – отметил глава Красноярска.

Несколько слов о самой Палате. Она существует три года, в нее входят руководители администраций крупнейших муниципальных образований страны. В структуре Палаты работают еще 5 подразделений по направлениям: городские округа, муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения и внутригородские муниципальные образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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