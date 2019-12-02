Мэр Красноярска возглавил Палату городов – центров субъектов РФ
Глава Красноярска Сергей Еремин был избран председателем Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации. Такое решение было принято президиумом Общероссийского конгресса муниципальных образований, сообщает газета «Городские новости».
По словам Сергея Еремина, для него работа в Палате – это, в первую очередь, возможность найти единую позицию по целому ряду вопросов муниципального развития. Которую затем можно будет представить на федеральном уровне.
- Это большая командная работа, цель которой – совершенствование федерального законодательства в части развития крупных городов и улучшение качества жизни горожан, – отметил глава Красноярска.
Несколько слов о самой Палате. Она существует три года, в нее входят руководители администраций крупнейших муниципальных образований страны. В структуре Палаты работают еще 5 подразделений по направлениям: городские округа, муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения и внутригородские муниципальные образования.
ИСТОЧНИК KP.RU