2019-12-02T12:10:59+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пропаном взорвали банкомат и унесли более миллиона рублей

А камера-то не работала
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пропаном взорвали банкомат и унесли более миллиона рублей. Фото: Сергей БалацкийВ Красноярском крае пропаном взорвали банкомат и унесли более миллиона рублей. Фото: Сергей Балацкий
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В поселке Громадск (Уярский район) неизвестные обчистили банкомат. Для этого они буквально вывернули его наизнанку, раскурочили так, что терминал восстановлению не подлежит. А произошло ограбление в ночь на 30 ноября в обычном магазине под названием «Добрый». Об этом сообщает интернет газета NewsLab.ru со ссылкой на собственный источник.

Предположительно злоумышленники знали, что накануне в банкомат инкассаторы загрузили деньги. Поэтому вооружились баллоном с пропаном и проникли в здание магазина. Каким образом они умудрились взорвать банкомат, пока – тайна следствия. Уходя, грабители почистили камеры видеонаблюдения в магазине, а камера на банкомате оказалась нерабочей уже три года. Вместе с грабителями «ушел» и миллион рублей.

В полиции подтвердили факт хищения денег из банкомата. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Для помощи уярским полицейским направлены коллеги из края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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