В Октябрьском районе Красноярска откроют 87 елок

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-02T11:52:13+03:00

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В Октябрьском районе Красноярска в этом году откроют 87 новогодних елок. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе района. Помимо главной елки, которую традиционно установят в сквере Серебряном, пять елей установят в микрорайонах и 81 – во дворах.

Анонсируем, что открытие елки в Серебряном назначено на 23 декабря, в 17 часов. Подрядчики уже занимаются ледовым городком. Концепция городка: 12 ледовых фигур, которые символизируют мощь и величие Сибири. Для любителей фотографироваться построят 3Д-фотозону.

А еще к Новому году в районе откроются 19 катков, 16 из них уже готовы. Предприниматели начали украшать свои витрины и прилегающую территорию.

Расписание праздничных мероприятий в Октябрьском районе:

- 20 декабря: новогодний праздник в Юннатах, (Академика Киренского, 23);

- 20 декабря: «Зимние забавы» на хоккейной коробке МАУ ЦСК (Карбышева, 24 б);

- 21 декабря: новогодняя ярмарка и открытие новогодней площадки в поселке Удачный (Живописная, 2);

- 24 декабря: открытие новогодней елки и ледового городка в Академгородке (Академгородок, 50);

- 20 – 30 декабря: открытие дворовых новогодних елок.

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ИСТОЧНИК KP.RU