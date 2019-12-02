2019-12-02T11:12:52+03:00
Происшествия

В Хакасии столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие

Виновным называют водителя УАЗа, который не заметил остальных
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие. Фото: пресс-служба ГИБДД ХакасииВ Хакасии столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие. Фото: пресс-служба ГИБДД Хакасии
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В Усть-Абаканском районе Хакасии 1 декабря произошло ДТП с участие пяти автомобилей. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГИБДД Хакасии. Место аварии – кольцо на 404-м километре дороги Р-257 «Енисей». Предварительно причиной стала невнимательность водителя УАЗ Патриот, он не сразу заметил стоящие впереди автомобили и не успел остановиться. Разбитыми вместе с УАЗом оказались Nissan Presage, Toyota Opa, Nissan Cedric и КАМАЗ.

В результате пострадала 26-летняя девушка-водитель Nissan Cedric. Она была единственной из участников дорожно- транспортного происшествия, кто не был пристегнут ремнем безопасности. И единственная, кто серьезно пострадал – у девушки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа. Она госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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