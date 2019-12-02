2019-12-02T06:40:54+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пять лет ищут двух пропавших в тайге мужчин

Вещи нашли в вагончике, товарищи исчезли бесследно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пять лет ищут двух пропавших в тайге мужчинВ Красноярском крае пять лет ищут двух пропавших в тайге мужчин
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В Красноярском крае более пяти лет разыскивают двух мужчин – Вячеслава Комалдинова и Александра Пинчука. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» обновили ориентировки в надежде, что найдется кто-нибудь, кто сможет рассказать о судьбе мужчин.

Обстоятельства пропажи таковы: 14 мая 2014 года Вячеслав Комалдинов (на тот момент ему было 24 года) выехал из поселка Никольск в село Самойловка Абанского района. К своему родственнику Александру Пинчуку (тогда ему был 31 год). Вместе мужчины направились в лесной массив возле деревни Кучердаевка Иланского района. Спустя время в вагончике были обнаружены личные вещи Вячеслава. Куда пропали сами мужчины, остается загадкой.

Приметы мужчин на момент исчезновения. Вячеслав: низкого роста, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную куртку, темные штаны. Александр: среднего роста, волосы светлые, немного кучерявые, глаза голубые. Был одет во все темное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших или обстоятельствах их пропажи, просьба сообщить по телефонам:

- (391-63) 2-23-47 – полиция поселка Абан,

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

Найдены только личные вещи одного из пропавших

Найдены только личные вещи одного из пропавших

ИСТОЧНИК KP.RU

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