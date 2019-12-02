33 «решалы» на одну фуру: в Хакасии водитель поменял госномера на глазах у инспекторов ГИБДД

СЕГОДНЯ 04:55 2019-12-02T04:55:18+03:00

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В Хакасии водитель фуры поменял госномера прямо на глазах госавтоинспекторов. В пресс-службе ГИБДД республики называют вопиющим случай, который произошел несколько дней назад, во время рейда. Наряд ДПС остановил большегруз Volvo для проверки документов. Водитель предоставил свои права и СТС. При проверке выяснилось, что документ не на тот прицеп. Водитель позвонил кому-то и тут же привезли другое СТС.

Это показалось подозрительным, и госавтоинспекторы решили сверить номера агрегатов, прицепа и тягача. Ни один номер на транспортном средстве не совпал с теми, что значились в документах. Водитель вновь кому-то позвонил, привезли новые документы. Снова не те. И тогда водитель на глазах полицейских стал снимать старые госномера и устанавливать новые. Причем ничего плохого он в этом не увидел, так прямо и сказал инспекторам.

Было столько нарушений, что на место вызвали еще один наряд ДПС – помогать составлять протоколы. За это время подъехали еще несколько человек, даже якобы хозяин груза. И каждый пытался урегулировать ситуацию. Но не вышло: фуру – на прикол. А когда на место приехал дознаватель, водитель вообще заявил, что он не имеет к машине никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU