Пешеходный мост через Николаевский проспект в Красноярске установлен

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-01T09:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Через Николаевский проспект в Красноярске установили мост для пешеходов. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации в соцсетях.

Напомним, надземный переход начали возводить на участке в сентябре нынешнего года. И уже 20 ноября смонтировали первый, 19-метровый пролет. А минувшей ночью пришла очередь второго, он в длину 43 метра. Чтобы его установить, рабочим пришлось перекрыть улицу Волочаевскую.

Теперь оба пролета уже готовы. Но это далеко не конец строительства. Завершить его предполагается в третьем квартале следующего года.

Отметим, что открытия нового моста жители близлежащих домов очень ждут. Ведь пока его нет, людям приходится добираться в объезд. А «переправа» напрямую соединит микрорайон Студенческиий с 73-й школой и музеем-усадьбой Юдина.

- Скорей бы! - пишут местные жители в соцсетях. - Мост здесь очень нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU