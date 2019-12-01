СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-01T09:07:48+03:00

«Орел и решка» в Хакасии откроет, где спрятаны тайники с 500 долларами. Фото: стоп-кадр "Орел и решка", телеканал "Пятница".

Изменить размер текста: A A

«Орел и решка» в Хакасии уже на подходе! Выпуск популярного шоу, снятый в республике, покажут во вторник, 3 декабря, а заодно расскажут, где искать пять бутылок, в каждой из которых - по 100 долларов.

Кто не знает, ведущими нового сезона «Орел и решка. Россия» стали актриса Мария Горбань и блогер Мария Миногарова. На съемки в Хакасию они прилетели в конце сентября. Признаются, такого не ожидали.

- Какая красотища! – делились на камеру ведущие, карабкаясь по горам. - Только, чтобы ее увидеть, надо потрудиться.

Кстати, золотая карта досталась Маше Миногаровой. Она прокатится на яхте по Красноярскому «морю», своими глазами увидит уникальный заповедник Оглахты, живописнейшее место. А Маша Горбань со 100 долларами осмотрит Туимский провал, пройдет по Тропе предков и не только.

А еще ведущие оценят горловое пение, поразятся природным и археологическим памятникам. Так что смотрим – обмениваемся впечатлениями.

КОНКРЕТНО

«Орел и решка» в Хакасии смотрим 3 декабря в 19 часов на канале «Пятница».

ИСТОЧНИК KP.RU