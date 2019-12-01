Ничего святого. Мужчина помог бабушке донести тяжелую сумку и вытащил всю пенсию

СЕГОДНЯ 05:43 2019-12-01T05:43:49+03:00

Теперь он отправится на пять лет в колонию [видео]

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В Железногорске Красноярского края мужчина помог бабушке донести до дома тяжелую сумку, а заодно украл ее пенсию. Об этом случае рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в МУ МВД России по ЗАТО Железногорска.

На днях в дежурную часть города позвонила 82-летняя женщина. Она была в отчаянии: из кошелька пропали все деньги, пенсия, почти 30 тысяч рублей. К старушке тут же отправили следственно-оперативную группу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747085" frameborder="0"></iframe> В Железногорске Красноярского края мужчина помог бабушке и украл всю ее пенсию.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

Полицейские выяснили: накануне бабушка получила пенсию и пошла в магазин за продуктами. По пути ее приметил какой-то мужчина. Увидев, что пенсионерка ходит с палочкой, ей нелегко, поддержал на скользких ступеньках и предложил: давайте доведу до квартиры? Конечно, старушка согласилась с радостью. И только на следующий день хватилась: ее кошелек (он лежал в сумке на продуктах) был пуст.

Предприимчивый «помощник» не учел: на доме, где живет потерпевшая, стоят несколько камер. Так что не попасть в объектив одной из них он не мог. Полицейские подняли записи и установили подозреваемого – за один день. Им оказался 31-летний житель Железногорска, до этого не раз судимый.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». До суда мужчина будет находиться под арестом. Теперь ему светит пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU