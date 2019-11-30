Дети в пострадавшей от взрывов Каменке мерзнут и не доедают в садике

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-30T12:50:59+03:00

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Детсадовцы в пострадавшей от взрывов Каменке находятся в неприемлемых условиях, сообщает Запад24. В местном садике, здание которого тоже пострадало при взрывах в военной части в августе этого года, неприемлемые условия пребывания для ребятишек. Напомним, 5 августа на расположенном в Каменке складе боеприпасов случился пожар и серия взрывов. Жители в панике вынуждены были покинуть свои дома. Некоторые пробирались за помощью через тайгу. Было объявлено об эвакуации Ачинска (город расположен в 20 километрах от деревушки). На тушение пожара брошены силы минобороны - ИЛ - 76 заливали пламя с воздуха. К вечеру 7 августа люди начали возвращаться в уцелевшие дома. Однако 9 августа все повторилось - в стеллаж с боеприпасами попала молния, вызвав очередную серию неконтролируемых взрывов. Пламя вновь тушили с воздуха. Спустя несколько дней жителям позволили вернуться в свои дома. По официальной информации, от взрывов в Каменке постралало 40 человек. Один человек погиб.

После взрывов Каменку привели в порядок - сад отремонтировали одним из первых. Однако, судя по жалобам на холод, ремонтные работы здесь проведены не тщательно. О состоянии сада стало известно на очередной сессии Ачинского райсовета. Депутат Роман Муковозов пригласил на нее родителей малышей и сотрудников. Они рассказали, что дети мерзнут и не доедают: температура в группах не выше +15 грдусов. Воспитатели спасают положение обогревателями, но это не помогает. Ясельную группу пришлось перевести на второй этаж - из щелей в окнах и стенах сильно дует, и одеяла, которыми их затыкают, не спасают. При этом ясли должны по технике пожарной безопасности находиться на первом этаже.

Это еще не все: в меню у ребятишек только картошка, квашеная капуста и молоко. Дети отказываются каждый день есть капусту и голодают. При этом родители платят за содержание ребятишек в саду. При этом сотрудникам кухни и.о. директора сада отвечает, что макарон и гречки в меню нет, потому что лимит исчерпан. Что бы это значило?

В управлении образования Ачичинского района пока не смогли прокомментировать ситуацию в саду. Проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU