2019-11-30T10:54:56+03:00
Дом. Семья

Пришлось оперировать. В Красноярске спасли погибающую от отита черепаху

Бедняга содержался в ужасных условиях [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноухая черепашка Фото: ветеринарная криника «Лимпопо»Красноухая черепашка Фото: ветеринарная криника «Лимпопо»
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Ветеринары клиники «Лимпопо» спасли погибающую от отита красноухую черепашку. Принесла его в клинику женщина, которая сжалилась над рептилией - содержали парня в ужасающих условиях. И в итоге, черепашка сильно простудилась. Ухо так болело, что парень даже не мог спрятать голову в своем домике - мешал отек. Кстати, парень уже идет на поправку, благодаря своевременной помощи врачей.

Спасение черепахи.Видео: ветеринарная клиника «Лимпопо»

- Отит возникает при неправильном содержании рептилии - переохлаждении, нефильтруемой воде, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Лимпопо». - Сейчас она находится на послеоперационном лечении в нашей клинике. Из за определенных обстоятельств, женщина не может забрать ее себе, поэтому начат поиск нового любящего дома, где этот парень сможет жить долго и счастливо!

Если хотите завести себе не очень шумного и симпатичного друга, обращайтесь в ветклинику по тел.: Тел.8(391) 215-55-94. Пристрой парня через временную владелицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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