Пришлось оперировать. В Красноярске спасли погибающую от отита черепаху
Ветеринары клиники «Лимпопо» спасли погибающую от отита красноухую черепашку. Принесла его в клинику женщина, которая сжалилась над рептилией - содержали парня в ужасающих условиях. И в итоге, черепашка сильно простудилась. Ухо так болело, что парень даже не мог спрятать голову в своем домике - мешал отек. Кстати, парень уже идет на поправку, благодаря своевременной помощи врачей.
Спасение черепахи.Видео: ветеринарная клиника «Лимпопо»
- Отит возникает при неправильном содержании рептилии - переохлаждении, нефильтруемой воде, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Лимпопо». - Сейчас она находится на послеоперационном лечении в нашей клинике. Из за определенных обстоятельств, женщина не может забрать ее себе, поэтому начат поиск нового любящего дома, где этот парень сможет жить долго и счастливо!
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ИСТОЧНИК KP.RU