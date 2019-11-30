Пришлось оперировать. В Красноярске спасли погибающую от отита черепаху

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-30T10:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветеринары клиники «Лимпопо» спасли погибающую от отита красноухую черепашку. Принесла его в клинику женщина, которая сжалилась над рептилией - содержали парня в ужасающих условиях. И в итоге, черепашка сильно простудилась. Ухо так болело, что парень даже не мог спрятать голову в своем домике - мешал отек. Кстати, парень уже идет на поправку, благодаря своевременной помощи врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747000" frameborder="0"></iframe> Спасение черепахи.Видео: ветеринарная клиника «Лимпопо»

- Отит возникает при неправильном содержании рептилии - переохлаждении, нефильтруемой воде, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Лимпопо». - Сейчас она находится на послеоперационном лечении в нашей клинике. Из за определенных обстоятельств, женщина не может забрать ее себе, поэтому начат поиск нового любящего дома, где этот парень сможет жить долго и счастливо!

Если хотите завести себе не очень шумного и симпатичного друга, обращайтесь в ветклинику по тел.: Тел.8(391) 215-55-94. Пристрой парня через временную владелицу.

ИСТОЧНИК KP.RU