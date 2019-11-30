2019-11-30T09:51:35+03:00
Происшествия

Спасатели вывели трех замерзающих туристов с Мининских столбов под Красноярском

Они заблудились и не могли найти дорогу среди тайги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Под Дивногорском спасли замерзающих туристовПод Дивногорском спасли замерзающих туристовФото: Мария ЛЕНЦ
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Трех заблудившихся туристов вывели с Миниских столбов, сообщает в субботу, 30 ноября, КГКУ «Спасатель». Произошло все накануне днем. От диспетчера ЕДДС поступило сообщение: три человека отправились на прогулку в тайгу и не могут выйти. Были организованы масштабные поиски. Искать замерзающих людей надо было быстро. И хотя на улице сейчас стоит относительно комфортная для зимы погода, на Мининских столбах не так много проторенных туристами троп, а значит, и заплутать там можно очень быстро. И замерзнуть.

- Поиски проводились совместно с Сибирским региональным поисково-спасательным отрядом МЧС России. Спасено три человека, - кратко сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель».

Помимо этого, спасатели выезжали также выезжали на вскрытие дверей в квартирах. В одном случае внутри был заблокирован человек, который сам не мог открыть дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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