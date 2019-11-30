900 человек остались без тепла из-за аварии на котельной в Хакасии

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-30T09:13:50+03:00

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В Хакасии почти 900 человек остались без теплоснабжения. Как сообщили в ГУ МЧС по Хакасии, инцидент произошел на котельной села Бородино, в Боградском районе республики. Утром 30 ноября, около 08.50 по местному времени, порывало трос шлакоудаления - котельная остановлена. Без тепла сейчас находятся 265 частных домов, школа и детский сад.

Известно, что ремонтники МУП «Бородинское ЖКХ» уже приступили к ликвидации аварии. На месте ЧП находятся специалисты центра управления в кризисных ситуациях МЧС. В правительстве региона добавили, что теплоснабжение домов восстановят в кратчайшие сроки - на замену аварийного троса уйдет несколько часов. В это время можно истопить печь.

- Введения режима ЧС не потребовалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства Хакасии. - У большинства жителей села имеется автономное печное отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU