2019-11-30T05:44:32+03:00
Общество

Депутаты Заксобрания выступили в поддержку использования «Бионорда»

Красноярск сам будет решать, какой реагент применять
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Большинством депутаты поддержали новый реагентБольшинством депутаты поддержали новый реагентФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом парламенте обсудили использование «Бионорда» на дорогах в зимний период. Заксобрание Красноярского края поддержало использование реагента. Одной из причин стало то, что смесь способствует безопасности на дорогах - такую статистику предоставила ГИБДД. По словам начальника управления ГИБДД Алексея Членова, за то время, пока использовался реагент, зафиксировано на 28 процентов меньше неудовлетворительных дорожных условий. Кроме того, Членов заявил, что песчано-гравийная смесь хорошо работает до минус 8 градусов, а «Бионорд» - и при минус 30 градусах.

О плюсах реагента парламентариям доложил первый вице-мэр Владислав Логинов. Он отметил, что на содержание дорог в следующем году Красноярск выделит 400 миллионов рублей. Деньги пойдут в том числе и на покупку новой техники. При этом городские власти раскритиковали за сырость и лужи на дорогах. Однаако депутаты Заксобрания признали за городскими чиновниками право решать, какой реагент сыпать.

Добавим, что глава Красноярска Сергей Еремин ранее объявил об эксперименте - часть дорог в городе подсыпают песчано-солевой смесью, часть - новым реагентом. Симпатии мэра на стороне «Бионорда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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