В Лесосибирске зверски избили врача-педиатра

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-29T17:13:09+03:00

Он пришел на вызов к ребенку, а когда уходил, на него напали

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В Лесосибирске избили врача-педиатра. Причем зверски – мужчина попал в больницу в реанимацию. Информация появилась в социальной сети «ЧП Лесосибирск». В министерстве здравоохранения края «Комсомольской правде»-Красноярск. ее подтвердили.

Вот что известно на этот час. Накануне 31-летний участковый педиатр пришел на вызов к ребенку в общежитие на улице Белинского. После посещения больного, когда выходил из подъезда, на него напал неизвестный. Нанес несколько болезненных ударов, видимо, обшарил карманы. А когда не нашел денег, силой потащил медика к ближайшему банкомату и там под угрозой дальнейшего избиения заставил его снять с карты деньги и забрал их. Это заметили прохожие, вызвали полицию и «Скорую».

Пострадавший находится в городской больнице. Подозреваемого уже задержали. Предположительно, ранее был судим. Подписчики паблика говорят, что участковый терапевт ходит на вызовы обычно пешком, спокойный и очень добрый молодой человек, любит детей, родители его уважают.

ИСТОЧНИК KP.RU