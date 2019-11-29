2019-11-29T15:14:15+03:00
Общество

На дороги Красноярский край получит 2,5 миллиарда федеральных рублей

Большую часть – на строительство моста через Енисей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На дороги Красноярский край получит 2,5 миллиарда федеральных рублейНа дороги Красноярский край получит 2,5 миллиарда федеральных рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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На содержание дорог в 2021-2022 годах Красноярский край получит из федерального бюджета 2,5 миллиарда рублей. Об этом сегодня на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания края рассказал министр финансов Владимир Бахарь. Большая часть из обещанных краю денег пойдет на строительство автодорожного моста через Енисей в Енисейском районе, пишет интернет-газета newslab.ru.

Краевой бюджет выделит 365 миллионов рублей на 2020 год, из которых 250 миллионов потратят на содержание и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных дорог. А муниципалитетам увеличат субсидии на подъезды к дачным обществам и на обустройство улиц возле школ.

Большое внимание уделят и самому Красноярску. На завершение проекта автоматизированной системы управления движением потребуется еще 114 миллионов рублей. Она должна разрядить напряженность на улицах города и сделать движение безопасным и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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