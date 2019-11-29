2019-11-29T14:49:03+03:00
Общество

В Красноярском крае чиновника понизили в чине за поддельный диплом

Университетов не кончал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае чиновника понизили в чине за поддельный дипломВ Красноярском крае чиновника понизили в чине за поддельный дипломФото: Мария ЛЕНЦ
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Чиновника из администрации Мотыгинского района понизили в чине за поддельный диплом. Ему повезло, что производство по уголовному делу в отношении него было прекращено. Иначе мог бы получить еще и реальный срок. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По закону «О муниципальной службе» классный чин муниципальный служащий может получить, если уровень его профессиональной подготовки соответствует определенным требованиям. Выше чин – выше зарплата. Для должности заместителя начальника отдела экономического планирования и стратегического развития нужен был диплом о высшем экономическом образовании.

Кандидат на эту должность вместе с заявлением на трудоустройство предоставил и диплом об окончании Оренбургского государственного университета. Это было в 2014 году. До недавнего времени он исполнял свои обязанности, пока не прошла прокурорская проверка, она-то и выявила подлог. По требованию прокурора Мотыгинского района сотрудника лишили чина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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