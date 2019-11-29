2019-11-29T13:42:43+03:00
Происшествия

За несостоявшуюся ночь любви житель Хакасии выложил мошенникам 19 тысяч

А наутро пришел писать заявление в полицию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За несостоявшуюся ночь любви житель Хакасии выложил мошенникам 19 тысячЗа несостоявшуюся ночь любви житель Хакасии выложил мошенникам 19 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель хакасской столицы решил скоротать ночь в утехах и зашел в интернет, чтобы найти там координаты девушек по вызову. Выбрал одну из них, исходя из географии – девушка указала, что она находится в Абакане. Позвонил, ему ответили, что работают только по предоплате – 3 тысячи рублей.

Молодой человек отправил деньги на указанный счет и приготовился к встрече. Однако вскоре ему сообщили, что выбранная жрица любви не сможет приехать, но клиента познакомят с другой, еще лучше. Правда, нужно заплатить еще 3 тысячи рублей. А затем сказали, что база зависла, платеж не прошел. Поставили условие: если хочет поскорее, пусть раскошеливается еще раз.

В конце концов 33-летнему гражданину пришлось перевести 19 тысяч рублей. И только после этого он понял, что все это время разговаривал с мошенниками. А наутро направился в полицию писать заявление. При этом его ничуть не смущало, что он собирался воспользоваться запрещенными услугами.

Кстати, номер телефона оперативники уже «пробили» - он зарегистрирован в республике Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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