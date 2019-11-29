2019-11-29T12:27:34+03:00
Общество

Мэрия планирует построить приют для собак и просит на это 500 миллионов рублей

И еще по 50 миллионов в год на содержание
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэрия планирует построить приют для собак и просит на это 500 миллионов рублейМэрия планирует построить приют для собак и просит на это 500 миллионов рублейФото: ИВАНОВА Диана
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Мэрия планирует построить муниципальный приют для бродячих собак. Почему эта тема вновь появилась на повестке дня? По закону с 1 января уличные животные, которых признают агрессивными, должны быть изолированы пожизненно в приюты, которых в Красноярске нет. А те заведения, которые содержатся на средства волонтеров-общественников, малы и не вместят всех животных.

Проблему бродячих собак вновь обсудили на комитете краевого парламента по экологии, сообщает «ТВК Красноярск». 500 миллионов на строительство приюта, еще по 50 миллионов в год на его содержание – таких денег в бюджете нет. Налогоплательщики просто не поймут, зачем нужны такие затраты, когда у города немало других более актуальных социальных проблем. Например, на полмиллиарда можно построить два детских сада.

Обсудили депутаты и предложение обязать владельцев кастрировать всех домашних животных. Однако на такой шаг не пойдут ни сами владельцы, ни правозащитники. А вот чипирование – это допустимый вариант, чтобы наказывать владельцев, которые бросают своих питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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