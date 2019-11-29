2019-11-29T11:38:29+03:00
Общество

Самый молодой район Красноярска отмечает свое 40-летие

Это Железнодорожный
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Самый молодой район Красноярска отмечает свое 40-летие. Фото: пресс-служба администрации городаСамый молодой район Красноярска отмечает свое 40-летие. Фото: пресс-служба администрации города
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Самый молодой район Красноярска отмечает свое 40-летие. 29 ноября 1979 года он был выделен из Октябрьского района в самостоятельную административную единицу города. Сегодня он – самый маленький по территории, но не менее значимый, чем остальные шесть. К слову, знакомство с городом у многих начинается именно с этого района, ведь здесь находится железнодорожный вокзал. А в целом через Железнодорожный район проходят 16 гостевых трасс.

В пресс-службе администрации Красноярска рассказали, что в течение года прошла почти сотня мероприятий, посвященных юбилейной дате. Главное торжество состоится сегодня, 29 ноября, вечером в Красноярском музыкальном театре. На него уже приглашены 800 гостей. Это первые лица города и края, жители и работники Железнодорожного района, общественники, ветераны и активная молодежь.

- Приоткрою секрет – скоро на территории Железнодорожного района появится еще один арт-объект. Наши бизнес-партнеры подсмотрели идею в Америке. Это будет подарок нашему району к юбилею, - рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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