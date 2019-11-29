В Красноярском крае бабушку позвали ловить мошенников

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-29T10:16:15+03:00

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В городе Канске 66-летняя женщина лишилась 200 тысяч рублей. Причем даже не своих денег, а тех, которые она взяла в банке в кредит. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Дело было в октябре. На телефон женщины позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. Попросил ее помочь выследить мошенников, которые снимают деньги со счетов. Бабушка поверила, даже не догадываясь, что разговаривает с одним из них.

Незнакомец попросил оформить кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей, а потом перечислить деньги на указанный им счет. Якобы, таким образом он проведет профилактику. А на следующий день банк полностью погасит всю сумму кредита.

Женщина сделала все, что ее просили. Однако через месяц ей пришло уведомление о том, что пора вносить взнос за кредит. Начала названивать лже-сотруднику, но его и след простыл. Потерпевшая отправилась в полицию писать заявление. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», виновного ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU