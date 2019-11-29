Снежно и нежно. В Красноярск на выходных придет потепление и снегопад

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-29T08:49:33+03:00

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Ура! Предстоящие выходные в Красноярске будут теплыми и снежными, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС. А ведь на этой неделе наступает календарная зима – вот бы вся она была такой же ласковой. Итак, что готовят красноярцам выходные?

В субботу, 30 ноября, ночью ожидается до минус 12 градусов, днем – до минус 9. А в воскресенье, 1 декабря, столбики термометров ночью опустятся до минус 10 градусов, а днем покажут… всего минус 3! Вот это зима так зима. Самое время гулять, весело проводить время на природе – к примеру, на Столбах или Гремячей гриве. В общем, отдыхай – не хочу. В ночь на понедельник, 2 декабря, ожидается до минус 10, днем – всего 7-8 мороза. Все это время метеорологи прогнозируют снег. Ветер будет восточным – 3-5 метров в секунду. В воскресенье он немного усилится.

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ИСТОЧНИК KP.RU