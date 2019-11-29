2019-11-29T08:49:33+03:00
Общество

Снежно и нежно. В Красноярск на выходных придет потепление и снегопад

А в первый день календарной зимы обещают всего... до минус 3!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
На выходных в Красноярске будет тепло и снежноНа выходных в Красноярске будет тепло и снежноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ура! Предстоящие выходные в Красноярске будут теплыми и снежными, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС. А ведь на этой неделе наступает календарная зима – вот бы вся она была такой же ласковой. Итак, что готовят красноярцам выходные?

В субботу, 30 ноября, ночью ожидается до минус 12 градусов, днем – до минус 9. А в воскресенье, 1 декабря, столбики термометров ночью опустятся до минус 10 градусов, а днем покажут… всего минус 3! Вот это зима так зима. Самое время гулять, весело проводить время на природе – к примеру, на Столбах или Гремячей гриве. В общем, отдыхай – не хочу. В ночь на понедельник, 2 декабря, ожидается до минус 10, днем – всего 7-8 мороза. Все это время метеорологи прогнозируют снег. Ветер будет восточным – 3-5 метров в секунду. В воскресенье он немного усилится.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда вход на Столбы станет платным?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гламурный гурман. В заповеднике сняли снегиря, который лакомится конской мятой
В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала»
Красноярская мэрия подала в суд на «Сибиряка» и забрала назад Предмостную площадь
В Красноярском крае медик 12 лет работала с поддельным дипломом
Назначен новый директор футбольного «Енисея»
Красноярский оперный объявил «черную пятницу»
Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом
Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края
Сильный ветер надвигается на Красноярск
Стройка в сквере у Дворца Труда снова признана незаконной
Голыми руками, ногами, предметами мебели. В Норильске двое обиженных подростков зверски забили мужчину
Красноярцев приглашают на лекцию об истории российского дизайна
Гастарбайтер из Средней Азии похищал людей и вымогал деньги для ИГИЛ*