Гламурный гурман. В заповеднике сняли снегиря, который лакомится конской мятой

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-29T08:07:27+03:00

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В Перовском лесничестве заповедника «Шушенский бор» в объектив фотокамеры попал «гламурный гурман» - снегирь, который решил полакомиться конской мятой, семенами шандры. В заповеднике рассказали о повадках урагуса. Он ярко-розовый, поэтому на снегу выглядит контрастно, – это заставляет птицу большую часть времени прятаться в зарослях бурьяна. Бурьян защищает снегиря от ветра и дает ему корм. Питается урагус чаще всего не конской мятой, а семенами конопли и полыни. Меню у него разнообразное – одной полыни 8 видов. Но снегиря, поедающего семена шандры, инспекторы сняли впервые.

- На днях сотрудники парка наблюдали, как они с охотой поедают семена шандры – растения, применяемого в качестве специи для выпечки и мясных блюд, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в заповеднике. - Поэтому длиннохвостого снегиря можно назвать гурманом. Шандра обладает не только специфическим пряным вкусом, но и очень питательна, богата эфирными маслами, что важно в холодное время года.

Вообще, урагус – птичка небольшая, даже меньше воробья. Вес – около 10 граммов. Так что даже в самые сильные холода ему необходимо искать пропитание – хорошо, что помогает густое оперение.

ИСТОЧНИК KP.RU