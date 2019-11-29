2019-11-29T08:07:27+03:00
Дом. Семья

Гламурный гурман. В заповеднике сняли снегиря, который лакомится конской мятой

Обычно он предпочитает коноплю и полынь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Гламурный урагус Фото: «Шушенский бор»Гламурный урагус Фото: «Шушенский бор»
Изменить размер текста:

В Перовском лесничестве заповедника «Шушенский бор» в объектив фотокамеры попал «гламурный гурман» - снегирь, который решил полакомиться конской мятой, семенами шандры. В заповеднике рассказали о повадках урагуса. Он ярко-розовый, поэтому на снегу выглядит контрастно, – это заставляет птицу большую часть времени прятаться в зарослях бурьяна. Бурьян защищает снегиря от ветра и дает ему корм. Питается урагус чаще всего не конской мятой, а семенами конопли и полыни. Меню у него разнообразное – одной полыни 8 видов. Но снегиря, поедающего семена шандры, инспекторы сняли впервые.

- На днях сотрудники парка наблюдали, как они с охотой поедают семена шандры – растения, применяемого в качестве специи для выпечки и мясных блюд, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в заповеднике. - Поэтому длиннохвостого снегиря можно назвать гурманом. Шандра обладает не только специфическим пряным вкусом, но и очень питательна, богата эфирными маслами, что важно в холодное время года.

Вообще, урагус – птичка небольшая, даже меньше воробья. Вес – около 10 граммов. Так что даже в самые сильные холода ему необходимо искать пропитание – хорошо, что помогает густое оперение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снежно и нежно. В Красноярск на выходных придет потепление и снегопад
В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала»
Красноярская мэрия подала в суд на «Сибиряка» и забрала назад Предмостную площадь
В Красноярском крае медик 12 лет работала с поддельным дипломом
Назначен новый директор футбольного «Енисея»
Красноярский оперный объявил «черную пятницу»
Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом
Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края
Сильный ветер надвигается на Красноярск
Стройка в сквере у Дворца Труда снова признана незаконной
Голыми руками, ногами, предметами мебели. В Норильске двое обиженных подростков зверски забили мужчину
Красноярцев приглашают на лекцию об истории российского дизайна
Гастарбайтер из Средней Азии похищал людей и вымогал деньги для ИГИЛ*