В Красноярском крае медик 12 лет работала с поддельным дипломом
В воинской части, которая базируется в Ужурском районе края, до недавнего времени работала женщина-фельдшер К. И даже дослужилась до звания прапорщика. Однако месяц назад красноярский гарнизонный военный суд признал медика виновной в использовании поддельного диплома.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе суда, женщина в 2007 году купила диплом о среднем профессиональном образовании, якобы выданном Иркутским медицинским колледжем. Однако на самом деле такого учебного заведения не существует. Медик спокойно работала до 2019 года, продвинулась по службе. Пока не «погорела» в результате проверки.
Уголовное дело в отношении обвиняемой было прекращено, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. С работой тоже пришлось попрощаться. Суд принял во внимание, что обвиняемая признала вину, возместила Министерству обороны вред в размере более 300 тысяч рублей и то, что долгое время она занималась благотворительностью, оказывая социальную помощь семьям и детям.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Когда вход на Столбы станет платным?
ИСТОЧНИК KP.RU