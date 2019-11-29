2019-11-29T09:24:12+03:00
Происшествия

В Красноярском крае медик 12 лет работала с поддельным дипломом

Она его купила у несуществующего колледжа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае медик-офицер 12 лет работала с поддельным дипломомВ Красноярском крае медик-офицер 12 лет работала с поддельным дипломомФото: Мария ЛЕНЦ
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В воинской части, которая базируется в Ужурском районе края, до недавнего времени работала женщина-фельдшер К. И даже дослужилась до звания прапорщика. Однако месяц назад красноярский гарнизонный военный суд признал медика виновной в использовании поддельного диплома.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе суда, женщина в 2007 году купила диплом о среднем профессиональном образовании, якобы выданном Иркутским медицинским колледжем. Однако на самом деле такого учебного заведения не существует. Медик спокойно работала до 2019 года, продвинулась по службе. Пока не «погорела» в результате проверки.

Уголовное дело в отношении обвиняемой было прекращено, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. С работой тоже пришлось попрощаться. Суд принял во внимание, что обвиняемая признала вину, возместила Министерству обороны вред в размере более 300 тысяч рублей и то, что долгое время она занималась благотворительностью, оказывая социальную помощь семьям и детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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