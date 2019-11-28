2019-11-28T15:18:12+03:00
Спорт

Назначен новый директор футбольного «Енисея»

Им стал Алексей Ивахов
Ася ЖУКОВА
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Назначен новый директор футбольного «Енисея». Фото: ФК "Енисей", группа в соцсетях.Назначен новый директор футбольного «Енисея». Фото: ФК "Енисей", группа в соцсетях.
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Футбольный клуб «Енисей» возглавит Алексей Ивахов. В четверг, 28 ноября, о назначении было объявлено в министерстве спорта Красноярского края.

Напомним, на днях стало известно: руководивший «Енисеем» в течение трех сезонов Денис Рубцов завершил работу.

- Денис Анатольевич в любом случае остается как эксперт, как человек, обладающий уникальным опытом работы с нами. Мы, безусловно, будем с ним сотрудничать. Но сегодня руководить клубом будет не менее достойный, не менее уважаемый и известный красноярским любителям футбола человек. Это человек, который любит красноярский футбол, знаком с командой, - так прокомментировал назначение министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Напомним, Алексей Ивахов – экс-главный тренер «Енисея». Он покинул клуб в 2015-м году из-за проблем со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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