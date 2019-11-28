Красноярский оперный объявил «черную пятницу»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-28T14:46:23+03:00

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Красноярский театр оперы и балета объявил «черную пятницу». Завтра, 29 ноября, с 10 до 20 часов можно купить билеты на любые постановки за полцены.

Речь идет о тех, что запланированы на ноябрь, декабрь и январь. Ждем всех!

И еще одна интересная акция перед зимними праздниками. Любой желающий может купить билет для того, кто нуждается в помощи. Это сироты, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья.

На новогодней елке в фойе у кассы на бумажных шариках написаны их имена. И вы можете выбрать, кому именно делаете подарок. А сотрудники передадут билет по назначению.

Приглашаем – давайте делать добрые дела. Поделимся предновогодним настроением?

КОНКРЕТНО

Репертуар Красноярского театра оперы и балета можно посмотреть здесь. Телефон для справок 227-86-97 (касса).

ИСТОЧНИК KP.RU