2019-11-28T14:02:20+03:00
Происшествия

Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом

Ведь чудесницы «избавили» клиента не от недугов, а почти от полумиллиона рублей
Ася ЖУКОВА
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Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом.Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После магического сеанса 86-летний житель Красноярска остался с пустыми карманами. Две женщины, представившиеся соцработниками, выманили у старика почти полмиллиона рублей, а точнее – 430 тысяч. Возбуждено уголовное дело, рассказывают в МУ МВД России «Красноярское».

А дело было так: мужчина впустил в дом двух незнакомок. Втершись в доверие, женщины вдруг озаботились здоровьем хозяина. И заявили: чтобы избавиться от недугов, дедушке нужно согласиться на проведение магического сеанса. Эффект будет максимальным, если собрать все деньги в доме и заговорить их. А потом, понятно, убрать обратно. Не заподозрив ничего дурного, хозяин согласился. Но в финале получил не свои кровные, а купюры из «банка приколов».

Пока разбирался, аферистки уже скрылись. Сейчас их разыскивает полиция, сообщили в информагентстве «Запад24». За «Мошенничество в крупном размере» каждой светит по 6 лет.

Напомним, еще раз поговорите с пожилыми родственниками. Попросите их не открывать двери незнакомым людям и не вступать с ними в переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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