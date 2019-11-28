Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом
После магического сеанса 86-летний житель Красноярска остался с пустыми карманами. Две женщины, представившиеся соцработниками, выманили у старика почти полмиллиона рублей, а точнее – 430 тысяч. Возбуждено уголовное дело, рассказывают в МУ МВД России «Красноярское».
А дело было так: мужчина впустил в дом двух незнакомок. Втершись в доверие, женщины вдруг озаботились здоровьем хозяина. И заявили: чтобы избавиться от недугов, дедушке нужно согласиться на проведение магического сеанса. Эффект будет максимальным, если собрать все деньги в доме и заговорить их. А потом, понятно, убрать обратно. Не заподозрив ничего дурного, хозяин согласился. Но в финале получил не свои кровные, а купюры из «банка приколов».
Пока разбирался, аферистки уже скрылись. Сейчас их разыскивает полиция, сообщили в информагентстве «Запад24». За «Мошенничество в крупном размере» каждой светит по 6 лет.
Напомним, еще раз поговорите с пожилыми родственниками. Попросите их не открывать двери незнакомым людям и не вступать с ними в переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU