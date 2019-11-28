2019-11-28T14:03:48+03:00
Общество

Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края

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Компания «МТС» сообщила о завершении работ по обеспечению связью малочисленных населенных пунктов. Теперь их жители смогут пользоваться не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. В 2019 году сеть МТС появилась в семи населенных пунктах нескольких районах края. Здесь были построены базовые станции стандартов 2G и 4G — благодаря этому жителям доступны не только звонки, но и скоростной мобильный интернет. В каждом населенном пункте проживает менее 1000 человек.

- Благодаря выделению краевой субсидии муниципалитетам края более 40 тысяч жителей уже смогли впервые воспользоваться услугами связи. Также в этом году в регионе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» дан старт подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, всего к 2021 году подключат более двух тысяч учреждений. Это позволит сформировать качественную инфраструктуру связи для развития цифровой экономики, - отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

- Красноярский край – второй по площади регион страны. Обеспечить такой огромный край качественной связью – задача сложная, особенно это касается отдаленных районов. Однако мы продолжаем работать в этом направлении. Нам крайне важно, чтобы нашим абонентам были доступны онлайн-образование, телемедицина и другие возможности, которые напрямую влияют на качество жизни населения, - пояснил директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

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