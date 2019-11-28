2019-11-28T11:28:15+03:00
Происшествия

Голыми руками, ногами, предметами мебели. В Норильске двое обиженных подростков зверски забили мужчину

Подозреваемых скрутили оперативники МВД
Ася ЖУКОВА
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Голыми руками, ногами, предметами мебели. В Норильске двое обиженных подростков зверски забили мужчину.Голыми руками, ногами, предметами мебели. В Норильске двое обиженных подростков зверски забили мужчину.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эта дикая история произошла в Норильске Красноярского края: двое подростков насмерть забили мужчину. Подозреваемых – а им 15 и 16 лет – вычислили следователи полиции, рассказали в ОМВД России по Норильску.

В среду, 27 ноября, в отдел позвонили из «скорой помощи»: в одной из квартир на улице Космонавтов в Талнахе обнаружен труп 41-летнего мужчины. Тело обезображено, было понятно, что человека убили. На место тут же выдвинулась следственно-оперативная группа полиции.

Обошли всех соседей, посмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. В итоге стало понятно: к жуткому преступлению могут быть причастны двое местных подростков.

После разговора с сотрудниками угрозыска оба во всем сознались. (Хотя раньше в поле зрения полиции – инспекторов по делам несовершеннолетних – не попадали).

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. – Вот предварительная версия следствия: вечером 25 ноября двое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в квартиру к жителю Норильска. На почве ранее возникших личных неприязненных отношений нанесли ему множественные удары руками и ногами, а также предметами мебели. Потерпевший умер на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Скорее всего, подростки будут взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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