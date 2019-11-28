2019-11-28T11:01:44+03:00
Звезды

Красноярцев приглашают на лекцию об истории российского дизайна

Вход свободный
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: сайт Музейного центраФото: сайт Музейного центра
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В Красноярске открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017», на которой состоится лекция Ольги Дружининой на тему «Система дизайна в СССР».

Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе Московского музея дизайна, историк искусства, автор множества публикаций о советском и европейском дизайне расскажет о сети научно-исследовательских институтов и дизайн-бюро, отвечавших за разработку и внедрение в производство художественно-конструкторских проектов в различных областях народного хозяйства, существовавших в начале 1960-х годов в СССР.

На крупных промышленных предприятиях, таких как Красногорский механический завод им. С.А. Зверева, Ленинградское оптико-механическое объединение имени В.И. Ленина, Завод им. Лихачева, Волжский автомобильный завод, Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, были организованы собственные дизайн-службы. Так была создана государственная система дизайна СССР, о структуре и деятельности которой будет рассказано на лекции.

Где и когда

Музейный центр «Площадь Мира»

Лекция 29 ноября, в 17 часов

Вход свободный.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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